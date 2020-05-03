В Петербурге возбуждено уголовное дело после нападения на бригаду скорой

Возбуждено уголовное дело после нападения на сотрудников скорой помощи, которые приехали к зараженной коронавирусом пенсионерке. Об этом 3 мая сообщили в управлении МВД России по Санкт-Петербургу.

«Полиция Петербурга жестко пресекает любые факты агрессии в отношении медицинских работников, особенно в сложившейся эпидситуации», — передает «Интерфакс».

Дело возбуждено по статье «Хулиганство».

Инцидент произошел накануне на Шпалерной улице. Медики приехали в квартиру к 73-летней женщине, зараженной коронавирусом. Ее пьяный 42-летний сосед повалил врача на пол, сорвал маску и порвал защитный костюм. Своими действиями мужчина подверг медика угрозе заражения.

Ранее, 29 апреля, стало известно, что в Рязани возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников скорой помощи. Инцидент произошел 25 апреля во дворе дома на улице Крупской. В нападении на врачей подозреваются мужчина и женщина. По некоторым данным, они были в состоянии алкогольного опьянения. Дело возбуждено по статье «Побои».