В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь
Вечером 28 апреля в Екатеринбурге мужчина напал на автомобиль скорой помощи, пишет E1.RU.
Инцидент произошел во дворе дома № 51а на улице Амундсена.
По словам очевидцев, медики приехали на вызов из-за драки. Когда скорая прибыла на место, один из участников потасовки начал бросать в автомобиль камни, пытался зайти в салон и оскорблял водителя реанимобиля.
В итоге дебошир разбил стекло со стороны водителя и вынудил скорую уехать.
В настоящее время нападавший задержан. По данным портала, мужчина был нетрезв в момент инцидента.
18 апреля сообщалось, что под Кировом двое нетрезвых мужчин избили водителя и врача скорой помощи, прибывших по вызову.