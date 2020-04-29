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В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Вечером 28 апреля в Екатеринбурге мужчина напал на автомобиль скорой помощи, пишет E1.RU.

Инцидент произошел во дворе дома № 51а на улице Амундсена.

По словам очевидцев, медики приехали на вызов из-за драки. Когда скорая прибыла на место, один из участников потасовки начал бросать в автомобиль камни, пытался зайти в салон и оскорблял водителя реанимобиля.

В итоге дебошир разбил стекло со стороны водителя и вынудил скорую уехать.

В настоящее время нападавший задержан. По данным портала, мужчина был нетрезв в момент инцидента.

18 апреля сообщалось, что под Кировом двое нетрезвых мужчин избили водителя и врача скорой помощи, прибывших по вызову.

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