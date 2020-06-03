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Украина возобновит внутренние авиаперевозки с 5 июня

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Фото: РИА Новости
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Правительство Украины на заседании в среду, 3 июня, приняло решение о возобновлении внутренних пассажирских перевозок с 5 июня. Об этом сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

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«Правительство поддержало инициативу восстановить внутреннее пассажирское авиасообщение с 5 июня. Информация о рейсах и направлениях, которые будут осуществляться, будет сообщена позже», — приводятся его слова на сайте правительства страны.

Также Криклий отметил, что возобновление международных авиаперевозок запланировано на 15 июня. Сейчас ведомство ведет переговоры с другими странами по восстановлению авиасообщения.

«Для нас в приоритете — страны с развитым туризмом и благоприятной эпидемиологической ситуацией», — добавил он.

Кроме того, правительство разрешило с 5 июня возобновить полноценную работу кафе и ресторанов. Таким образом, заведения смогут принимать посетителей не только на летних площадках, сообщает Страна.ua.

Однако учреждениям общепита необходимо соблюдать санитарные правила, в частности, размещать не более 4 человек за одним столом, а также обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты.

27 мая стало известно о возобновлении внутреннего железнодорожного сообщения на Украине, прерванного из-за коронавируса. Билеты можно приобрести на поезда из Киева в Харьков, Одессу, Константиновку и Кривой Рог. При этом заполнены они будут только наполовину.

По данным на среду, на Украине 24 823 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, из них 735 летальных, 10 440 пациентов выздоровели.

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