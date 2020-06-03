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Резкое ухудшение погоды прогнозируют в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае ожидаются сильные дожди и ветер со скоростью до 20 м/с. Наиболее неблагоприятную погоду прогнозируют на юге и в центре региона.

По данным синоптиков, резкое ухудшение погоды ожидается 4 июня в Бикинском, Вяземском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном, Амурском районах, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает ИА AmurMedia. Местами пройдут сильные дожди.

В МЧС отмечают, что обильные осадки могут привести к подтоплениям придворовых территорий из-за засорения ливневых стоков. Также вероятно повышение уровня воды в малых реках с выходом воды из берегов. Не исключено размытие грунтового покрытия на дорогах.

Ранее сообщалось, что ухудшение погодных условий прогнозируется в Приморском крае.

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