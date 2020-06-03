Прокуроры просят для обвиняемого в крушении катамарана 7,5 года тюрьмы

В суде Ворошиловского района Волгограда продолжается рассмотрение дела о смертельном крушении катамарана «Елань-12». Гособвинение просит для директора пристани Леонида Жданова 7,5 года колонии.

Жданов свою вину не признает. Его адвокаты во время судебного процесса неоднократно пытались доказать, что действия не состояли в причинно-следственной связи с крушением катамарана, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру». Судья предоставил стороне защиты время для подготовки до 9 июня.

Инцидент произошел 11 июня 2018 года на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда. Катамаран «Елань-12», которым управлял владелец Дмитрий Хахалев, на полной скорости влетел в баржу. На борту находились 16 человек при вместимости 12 человек.

Люди в каютах захлебнулись, не сумев выбраться. Пять человек после удара оказались за бортом и выжили. Хахалева назвали виновником столкновения, поскольку он был пьян и игнорировал звуковые и световые сигналы, подававшиеся с баржи.

Дело в отношении владельца катамарана и директора пристани рассматривается в суде уже год. Жданова, в частности, обвиняют в том, что он допустил выход катамарана в рейс, несмотря на нарушения. Так, выяснилось, что судно не состояло на учете в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.