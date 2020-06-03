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Выборы президента Польши назначили на 28 июня

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Выборы президент Польши пройдут 28 июня. Такое решение приняла спикер сейма страны Эльжбета Витек в среду, 3 июня.

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Голосование пройдет по смешанному методу: отдать свой голос можно будет как на участке, так и по почте, передает телеканал TVN24.

Желающие голосовать дистанционно жители Польши должны будут сообщить о своем намерении до 16 июня, живущие за рубежом граждане страны — до 13 июня.

Ранее выборы были назначены на 10 мая. Однако их отменили на фоне пандемии коронавируса и политических разногласий между правящей партией «Закон и справедливость» и оппозицией.

7 апреля польский сейм принял проект поправок в Избирательный кодекс, который позволяет провести выборы президента по почте. Такая мера вызвана заботой о безопасности избирателей в период эпидемии COVID-19.

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