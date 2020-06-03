Совладелеца брендов «Довгань» и «Смак» объявили в международный розыск

Герман Лиллевяли, совладелец крупных брендов «Довгань», «Смак», «Красная линия» и Cliven, объявлен в международный розыск. Предпринимателя обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Такую информацию в среду, 3 июня, передала пресс-служба Хорошевского суда Москвы.

«Герман Лиллевяли объявлен в международный розыск», — цитирует «РИА Новости» сообщение своего источника в суде.

Также сообщается, что 5 июня вышеуказанная судебная инстанция будет рассматривать вопрос о заочном аресте Лиллевяли. Данное заседание должно было пройти еще 2 июня, однако был перенесено для предоставления следователями дополнительных материалов по делу.

Бизнесмен обвиняется по уголовной статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Расследование дела в отношении основателя и президента группы компаний GL Financial Group Германа Лиллевяли и сотрудников еще одной созданной им фирмы — «Анкор Инвест» — длится на протяжении полутора лет, пишет «Коммерсант».

По данным материалов следствия, опубликованных газетой, бизнесмен вступил в сговор с менеджерами вышеуказанной фирмы, позиционировавшей себя как финансовый бутик только для состоятельных клиентов. Обвиняемый и его подельники заключали договоры с инвесторами на крупные суммы. При этом они убеждали клиентов, что предлагаемая стратегия не только гарантирует возврат средств и сохранность вложений, но и серьезно приумножит их.

Благодаря таким сделкам с 2013 года были привлечены инвестиции на сумму более $150 млн. Данные средства переводились в брокерскую площадку США Interactive Brokers, но в 2017 году холдинг начал задерживать выплату процентов инвесторам, а в 2018 году Лиллевяли перестал выходить на связь с ними.

Отмечается, что среди обманутых инвесторов были известные люди, в том числе режиссер Никита Михалков и вратарь столичного ФК «Локомотива» и российской сборной Маринато Гильерме.