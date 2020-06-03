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Лидер «Коммунистов России» стал жертвой аферистов на «Авито»

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин пытался приобрести на «Авито» увлажнитель воздуха, но стал жертвой мошенников. Об этом политик рассказал в среду, 3 июня, РЕН ТВ.

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По его словам, он любит пользоваться данным сервисом для приобретения вещей. В этот раз Сурайкин вовремя не заподозрил неладное, несмотря на то, что аккаунт продавца, у которого был приглянувшийся ему агрегат, был создан всего несколько дней назад.

Изначально владелец увлажнителя воздуха заявил политику, что у него нет времени встречаться с ним для осуществления сделки и предложил передать Сурайкину товар через службу доставки. Тот, в свою очередь, согласился и получил от продавца ссылку на оплату. После неудачной попытки оплатить товар, деньги с его счета все-таки были списаны с комиссией, а потом произошла повторная оплата.

«Потом мне еще раз перезвонили с «боксбери» (сервис автоматов выдачи покупок. — Ред.) и сказали, что деньги зависли, что надо вновь ввести данные. С меня вновь списали средства. Я тогда уже понял, что это чисто мошенническая схема», — рассказал он.

В итоге Сурайкин обратился с заявление в полицию. По предварительным данным, из-за действий мошенников он потерял 36 тыс. рублей. Как уточняет телеканал, по факту инцидента возбудили уголовное дело.

2 июня в Сбербанке рассказали, что для кражи денег у любителей шопинга в интернете мошенники чаще всего используют товары-приманки по низкой цене, якобы технический сбой на сайте объявлений и фейковые службы доставки товаров.

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