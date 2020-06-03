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Мантуров рассказал о своих мечтах об отпуске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава Минпромторга Денис Мантуров 3 июня в интервью «РИА Новости» рассказал, что мечтает об отпуске и поделился своими планами на отдых.

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«Конечно, хочется с семьей пообщаться, немного отвлечься и переключиться на другие сферы — почитать, в конце концов, художественную литературу, на что времени не хватает», — сказал он.

По словам министра, уйти в отпуск он сможет не раньше второй половины июля.

Ранее, 27 мая, стало известно, что 61% россиян планируют провести отпуск на теплом море после снятия ограничительных мер во внутреннем туризме. Не менее популярными ответами стали нетронутая природа России (38%) и посещение новых городов (29%).

25 мая премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян не ездить за рубеж, чтобы исключить даже малейшую вероятность повторного завоза коронавируса в Россию. Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не давала рекомендаций о снятии карантинных мер на курортах.

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