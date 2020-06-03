Уголовные дела создателя паблика «Омбудсмен полиции» Воронцова передали в СК

Уголовные дела, возбужденные в отношении создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, передали в Главное следственное управление СК России по Москве. Об этом в среду, 3 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подозреваемого.

Всего следователи получили четыре уголовных дела. Два из них возбудили за вымогательство, третье касается распространения порнографии, четвертое уголовное дело расследуется по ст. 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов»).

27 мая Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве в 2017 году у сотрудника УВД на Московском метрополитене 300 тыс. рублей за нераспространение его интимных фотографий.

После этого мужчина стал фигурантом второго дела — о распространении порнографии. По данным следователей, в сентябре 2018 года он обнародовал интимные снимки женщины в социальных сетях.

8 мая Тверской суд Москвы арестовал Воронцова до 6 июля. 27 мая Московский городской суд признал законным избранную меру пресечения.