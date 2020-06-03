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Уголовные дела создателя паблика «Омбудсмен полиции» Воронцова передали в СК

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Фото: РЕН ТВ
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Уголовные дела, возбужденные в отношении создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, передали в Главное следственное управление СК России по Москве. Об этом в среду, 3 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подозреваемого.

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Всего следователи получили четыре уголовных дела. Два из них возбудили за вымогательство, третье касается распространения порнографии, четвертое уголовное дело расследуется по ст. 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов»).

27 мая Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве в 2017 году у сотрудника УВД на Московском метрополитене 300 тыс. рублей за нераспространение его интимных фотографий.

После этого мужчина стал фигурантом второго дела — о распространении порнографии. По данным следователей, в сентябре 2018 года он обнародовал интимные снимки женщины в социальных сетях.

8 мая Тверской суд Москвы арестовал Воронцова до 6 июля. 27 мая Московский городской суд признал законным избранную меру пресечения.

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