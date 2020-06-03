Ремонт фасада дома Циммермана в Петербурге завершается спустя три года

В Санкт-Петербурге завершается ремонт фасада доходного дома Циммермана на Каменноостровском проспекте. В июне со здания полностью снимут строительные леса, после чего начнется процесс приемки работ комитетом по охране памятников и заказчиком.

Ремонт здания, которое является объектом культурного наследия, проводится в соответствии с краткосрочным планом 2018 года. Исполнять контракт начинала подрядная организация «Строительная культура», однако со взятыми на себя обязательствами она не справилась.

В ноябре 2019 года Фонд капитального ремонта вынужден был приостановить работы и расторгнуть контракт, сообщили телеканалу «78» в фонде. Работы завершала компания «Спецстрой». Ее специалисты восстанавливали утраченные элементы лепнины, штукатурного слоя и очищали исторические плитки «кабанчик».

Позже альпинисты начнут оттирать от краски гранитные вставки, которые обнаружились на этапе расчистки фасадов. В будущем они будут выглядеть как обрамление отдельных элементов декора.

В конце апреля сообщалось, что в Петербурге отреставрируют восемь исторических фонарей Марсового поля. Состояние некоторых из них признали аварийным.