Исторические фонари Марсового поля в Петербурге отреставрируют

В Санкт-Петербурге отправят на реставрацию восемь исторических фонарей Марсового поля. Некоторые из светильников находятся в аварийном состоянии.

На двух фонарях отсутствуют светильные камеры, на некоторых конструкциях не осталось декоративных элементов и люков в цокольной части опоры. От двух фонарей остались только тумбы основания, сообщает телеканал «78». На сохранившихся декоративных элементах имеются выбоины, сколы и деформации. Специалисты выявили расхождение сварных швов и ремонтные замены исторических деталей.

Начать ремонт долгое время не удавалось, так как фонари не состояли на балансе ни одной организации. В 2017 году их передали «Ленсвету». Теперь специалисты приступили к демонтажу восьми наиболее аварийных фонарей. Работы займут полтора года.

Остальные фонари начнут приводить в порядок в следующем году.