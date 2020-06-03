Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. Об этом сообщает 3 июня РБК со ссылкой на документ.

Как отметили авторы обращения, индустрия разработки программного обеспечения создает технически сложные продукты, на разработку которых уходят годы. В случае банкротства компаний восстановление будет крайне затруднено или невозможно.

«Принимая во внимание, что фонд оплаты труда составляет порядка 80% расходов IТ-компаний, спад в отрасли приведет к сокращению персонала», — указали Макаров и Касперская. При этом средняя выручка российских разработчиков упала в мае почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. А более 10% компаний заявили о ее падении более чем на 90%, следует из опроса.

Одновременно сокращение IТ-сектора также приведет к снижению его экспортной активности, предупредили авторы. На основании этого они попросили правительство признать отрасль пострадавшей от пандемии, сделать возможным рассрочку выплат страховых взносов на фонд оплаты труда и НДФЛ для компаний, производящих IТ-продукцию, за 2020 год и на 2021–2024 годы.

Также Касперская и Макаров попросили поддержать и/или субсидировать государственный спрос на отечественную IТ-продукцию. Меры необходимы, чтобы пережить индустрии экономический кризис, подчеркнули авторы письма Мишустину.

Согласно опросу среди IТ-компаний, проведенному ассоциацией «Руссофт» в начале мая, 15% компаний планируют сократить более 10% своих сотрудников, а какие-либо сокращения планируются у 42% работающих в этой сфере фирм.

Вместе с тем Валентин Макаров приводит данные другого опроса, согласно которому потерять работу могут около 20–25 тыс. человек. Одновременно ежегодный прирост числа программистов за счет выпускников вузов составляет до 17 тыс. специалистов.

«Годовой прирост числа программистов на две трети будет нивелирован отъездом опытных разработчиков. Это означает, что в 2020 году мы впервые за все 17 лет измерений можем увидеть снижение экспорта и, конечно, снижение объема продаж на внутреннем рынке», — добавил он.

29 мая Мишустин внес деятельность в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей.

18 мая эксперты назвали наиболее пострадавшие от пандемии отрасли малого и среднего бизнеса. Среди них оказались ресторанная отрасль, индустрия моды и красоты, а также производственная сфера.

15 мая предприниматели оценили влияние коронавирусной инфекции на бизнес. Наибольшее снижение выручки отметили компании, работающие в сфере автомобилестроения, аэропортовой деятельности, туризма и гостеприимства, образования, недвижимости, производства промышленной продукции, розничной торговли, транспорта и логистики.