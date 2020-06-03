COVID-19 в Колумбии мог появиться до первого зарегистрированного случая

Коронавирус в Колумбии мог появиться на месяц раньше первого зарегистрированного в стране случая. Об этом сообщил Университет Росарио в Боготе на своем сайте.

Университет совместно с Национальным институтом здравоохранения провел исследования мутаций генома вируса и выяснил, что первое попадание в страну могло быть 17 февраля, вероятнее всего, из Франции.

Также эксперты отметили, что из 81 мутации COVID-19, которые были зарегистрированы по всему миру, в стране циркулируют 11.

На сегодняшний день в Колумбии число выявленных случаев коронавируса составляет 31 833, из них 1009 пациентов скончались.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

1 июня в ВОЗ рассказали, что большинство переболевших коронавирусной инфекцией пациентов полностью восстанавливаются.