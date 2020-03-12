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Венесуэла отменила авиарейсы из Европы и Колумбии из-за коронавируса

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Фото: Global Look Press/Marcos Salgado/Xinhua
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Власти Венесуэлы отменили все авиарейсы из Колумбии и европейских стран в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщил в четверг, 12 марта, президент страны Николас Мадуро. Его обращение транслировалось в Twitter.

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«Приняли решение запретить на один месяц все авиарейсы, направляющиеся из Европы и Колумбии», — сказал Мадуро.

К настоящему моменту, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Венесуэле нет заболевших коронавирусом. При этом в приграничной Колумбии зафиксировано девять случаев заражения.

Из европейских стран лидером по количеству заболевших и скончавшихся от коронавируса является Италия. Там, по последним данным, подтверждено более 15 тыс. случаев заражения, умерло более 1 тыс. пациентов.

Эпидемия пневмонии COVID-19, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухане в декабре 2019 года. Вирус быстро распространился на другие страны.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. В ближайшее время организация ожидает роста числа смертей в затронутых вирусом странах.

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