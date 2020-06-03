Экс-тренер московского ФК «Локомотив» Юрий Семин может возглавить тульский «Арсенал» в следующем сезоне. Об этом 2 июня сообщил «Спорт-Экспресс».

31 мая у 73-летнего специалиста истек срок соглашения с «Локомотивом». Новый контракт столичный клуб ему не предложил. Его место занял серб Марко Николич.

Тульских игроков в настоящее время тренирует бывший подопечный Семина Игорь Черевченко, чей контракт с «оружейниками» был рассчитан до 30 июня, но его продлили до конца нынешнего сезона, который возобновится через три недели.

Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в беседе с НСН 2 июня посоветовал Семину отказаться от «Арсенала».

«Неужели он не может сейчас, человек, который сделал столько для футбола, подумать о смысле всей своей жизни? Написать хорошую, классную, большую книгу о своей футбольной деятельности, своей жизни, своих близких. И посмотреть, что можно сделать, чтобы изменить ход движения в российском футболе в целом. Юра должен подумать очень хорошо и отказаться от этой идеи», — заявил Кавазашвили.

Он отметил, что Семин «идет в такой тяжелый клуб, где сложно что-либо сделать», и сам он по-дружески не советует ему идти на эту должность.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Арсенал» занимает седьмое место, набрав 28 очков, пишет «Газета.ру».

1 июня Юрий Cемин объяснил причину своего ухода с поста тренера «Локомотива». По его словам, генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков отказались пролонгировать его соглашение из-за личных разногласий.