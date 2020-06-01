Прямой эфир

Cёмин объяснил причину своего ухода с поста тренера «Локомотива»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший главный тренер московского ФК «Локомотив» Юрий Сёмин объяснил причину ухода из клуба после окончания действия контракта.

Юрий, плачь: как изменится «Локомотив» после ухода Семина
На смену титулованному российскому специалисту придет сербский тренер Марко Николич

По его словам, генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков отказались пролонгировать его соглашение из-за личных разногласий.

«Причина же расставания руководителей «Локомотива» со мной заключается в том, что я для них — не ручной тренер и в определенных моментах им мешаю. Подчеркиваю: не клубу, а лично им», — рассказал Сёмин в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Кроме того, бывший тренер «железнодорожников» добавил, что откажется от предложения провести торжественные проводы во время какого-то матча в случае, если руководство клуба не уйдет в отставку.

14 мая пресс-служба «Локомотива» объявила о том, что 73-летний Сёмин покинет пост главного тренера по окончании срока действия контракта. Его место с 1 июня займет бывший наставник сербского «Партизана» и венгерского «Фехервара» Марко Николич.

31 мая на официальном сайте клуба вышел видеоролик #СпасибоПалыч, посвященный работе и карьерным достижениям Сёмина.

Отмечается, что тренера также поддержали болельщики «Локомотива». Недалеко от стадиона «Черкизово», домашней арены «железнодорожников», появились граффити «Только Сёмин».

Бывший вратарь московского «Локомотива» и сборной России по футболу Руслан Нигматуллин рассказал РЕН ТВ, что решение об увольнении Сёмина может спровоцировать конфликт между руководством и болельщиками. Кроме того, футболист Дмитрий Сенников отметил, что уход тренера «повлияет на клуб не в лучшую сторону».

Юрий Сёмин тренировал московскую команду с 2016 года, до этого он возглавлял ее трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год, а также с 2009 по 2010 год. Под его руководством «Локомотив» трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз — Кубок страны и три раза — Суперкубок, а также впервые за 14 лет завоевали золотые медали Тинькофф Российской премьер-лиги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мещеряков прокомментировал призыв фанатов «Локомотива» об его отставке
Экс-президент «Локомотива» обратилась к фанатам в связи с отставкой Семина

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020