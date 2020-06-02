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Суд обязал открыть дело о возможной коррупции в офисе Зеленского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное коррупционное бюро страны (НАБУ) открыть дело и начать досудебное расследование в отношении родственника высокопоставленного чиновника офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Жалобу в суд подал представитель народного депутата IX созыва. В заявлении содержались данные и обстоятельства относительно недавно обнародованных видеозаписей, на которых один из родственников чиновника офиса Зеленского осуществлял якобы отбор кандидатов на различные должности в органы власти. При этом имя чиновника пока не называется.

Как пишет ТАСС, 2 апреля стало известно, что группа депутатов Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» потребовала расследовать возможную продажу должностей в офисе президента. В Сети были опубликованы видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака — брата главы офиса президента Украины Андрея Ермака, предлагает устроить за вознаграждение неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

В феврале в Верховной раде более 150 депутатов потребовали отставки главы НАБУ. Подписи за увольнение Артема Сытника поставили представители практически всех фракций и групп парламента.

21 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук представил в раде отчет о выполнении программы деятельности кабинета министров в 2019 году и заявил о победе над коррупцией на высшем уровне в стране.

Однако 4 марта президент страны Владимир Зеленский выступил с заявлением о безрезультатности работы правоохранительных органов в борьбе с коррупцией в стране.

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