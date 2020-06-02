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Генпрокуратура потребовала удалить ролики про игру о победе Гитлера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Генпрокуратура России потребовала удалить из Сети тизеры игры Strategic Mind: Blitzkrieg. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ролике лидер нацистской Германии Адольф Гитлер проводит военный парада на Красной площади в Москве. По брусчатке движется военная техника, а в небе пролетают самолеты. После этого демонстрируется свастика.

Генпрокуратура уже направила соответствующий запрос об удалении тизеров компьютерной игры в Роскомнадзор. В ведомстве мотивировали это тем, что в роликах пропагандируются идеи нацизма и искажается история Великой Отечественной войны.

На прошлой неделе стало известно, что украинские разработчики компьютерных игр Starni Games создали стратегию Strategic Mind: Blitzkrieg, в которой есть сюжет с победой Гитлера в битве за Москву и парадом фашистов на Красной площади, пишет «Газета.ру».

По словам разработчиков, они захотели рассказать альтернативную историю войны, в которой немецкое командование показано «чуть более успешным и дальновидным», сообщает телеканал РЕН ТВ.

Блогер, переводчик и кинокритик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, назвал появление такого сценария игры нормальным явлением для Украины. Вместе с тем он напомнил, что игры в основном популярны у молодежи и такие сюжеты могут привести к появлению у них «крайне странных идей».

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