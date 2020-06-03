Команда с погружением: ВМФ готовится принять субмарину «Архангельск»

Северный флот начал подготовку к принятию на вооружение новейшей атомной субмарины «Архангельск». До конца года будет назначен её командир, а также завершится формирование экипажа. Планируется, что АПЛ проекта 885М «Ясень-М» войдет в состав одной из дивизий Северного флота. Уже в 2021-м личный состав пройдет подготовку в учебном центре ВМФ. После обучения моряки отправятся на завод, где примут подводную лодку и приступят к проведению испытаний. АПЛ этого проекта могут уничтожать боевые корабли и суда противника, а также важные наземные объекты ракетами «Калибр» и «Циркон», отметили эксперты.

Пойти на «большой круг»

Экипаж сформируют до конца года в составе 11-й дивизии подводных лодок Северного флота, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Уже в ближайшее время будет назначен капитан и его заместители. Ожидается, что в начале 2021-го личный состав пройдет подготовку в учебном центре ВМФ. После сдачи экзаменов моряки отправятся непосредственно на завод чтобы принять «Архангельск».

Сейчас в составе СФ ВМФ числится головная подлодка серии — «Северодвинск». Следующие субмарины строятся по модернизированному проекту 885М «Ясень-М». Ожидается, что «Казань» — первую многоцелевую АПЛ усовершенствованного проекта передадут ВМФ осенью этого года. «Архангельск» — это уже пятая ударная лодка в линейке проектов 885 и 885М. Она была заложена на верфи в 2015 году.

Процесс подготовки экипажей для новых АПЛ состоит из нескольких этапов и может растянуться на несколько лет, объяснил «Известиям» руководитель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников капитан первого ранга Игорь Курдин.

— Сам экипаж формируется по принципу сверху вниз — сначала находят командира, а потом уже офицеров, мичманов и матросов, — рассказал эксперт «Известиям». — Теоретическое изучение корабля проходит в одном их двух учебных центров ВМФ — в Обнинске или в Сосновом бору. После этого моряков направляют на завод, где они помогают в заключительной стадии постройки подлодки. Затем личный состав вместе с инженерами и конструкторами участвует в швартовых, ходовых и государственных испытаниях, на которых отрабатываются маневрирование и применение оружия. Наконец, моряков, если это первый корабль в серии, ждет экспериментальная эксплуатация субмарины, а затем — прием АПЛ в состав флота и первый боевой поход.

Всё это время экипаж не меняется, и военные моряки несколько лет фактически сопровождают лодку. Делается это не случайно — личный состав досконально изучает боевой корабль, и он становится по сути родным домом. На флоте это называется «пойти на большой круг». И далеко не все готовы его пройти — в течение нескольких лет моряков ждут переезды, кроме того, останавливается карьерный рост, отметил Игорь Курдин.

Новейшее оборудование и ракеты

Североморцам предстоит освоить новейшие ракетные комплексы, которые стоят на вооружении ВМФ. Лодки «Ясень-М» относятся к многоцелевым субмаринам четвертого поколения, способными комбинировать свое вооружение. Такие возможности серьезно расширяют круг задач, которые предстоит выполнять морякам. В частности, «Ясени» смогут уничтожать корабли, подводные лодки, а также наносить удары по стратегически важным наземным объектам. На вооружение АПЛ есть самонаводящиеся и телеуправляемые торпеды. Наконец, эти субмарины способны скрытно устанавливать минные поля.

Для уничтожения всех типов надводных пласредств врага на борту АПЛ имеются крылатые ракеты «Калибр» и противокорабельные — «Оникс». Они могут безотказно действовать при сильном огневом и радиоэлектронном противодействии противника. «Калибры» громко заявили о себе. после того как ими были нанесены удары из акваторий Каспийского и Средиземного морей по террористам в Сирии.

В перспективе подлодки должны получить гиперзвуковые ракеты «Циркон». Они способны разогнаться до 8–9 Махов и поразить цели на дальности не менее 500 км. В настоящее время скорость в 2,5 Маха является предельной для современных средств ПВО, поэтому любая из существующих ракет противовоздушной обороны противника не сможет их догнать.

Сейчас «Цирконы» активно испытывают. В январе нынешнего года ими отстрелялся фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков». Из акватории Баренцева моря он поразил цели на полигоне, расположенном на Северном Урале. Также сообщалось, что следующей должна совершить пуски «Цирконов» головная лодка проекта 885 «Северодвинск». Стрельбы будут произведены из подводного положения.

Военным морякам предстоит познакомиться и с другими новинками. В частности, при изготовлении «Ясеней-М» используют более современную элементную базу, а также улучшенное оборудование и материалы. Первая подлодка обновленного проекта — «Казань» — получила заостренный нос. Это может говорить о том, что в оконечности корабля разместили антенну новейшего гидроакустического комплекса.

Специально для лодок проектов 885 и 885-м создана уникальная многоцелевая информационно-управляющая система контроля уровня радиоактивного излучения и оповещения экипажа о его превышении. По новой технологии выполнен и атомный реактор «Ясеней» — трубопроводы теплоносителя первого контура размещены в корпусе реактора. Такая компоновка значительно снижает вероятность аварий и радиоактивного облучения экипажа. Но, так как проект главной энергетической установки корабля новый, реактор потребует особой тщательности при его изучении.

Ранее «Известия» писали, что на Северном флоте провели учения, в ходе которых АПЛ «Северодвинск» совершила арктический поход. В ходе маневров военные моряки отработали всплытие и погружение, а также провели учебные ракетные стрельбы. Уникальные учения прошли в конце прошлого года, но о них стало известно только сейчас. Подобное использование многоцелевых субмарин, способных уничтожать важные объекты противника на суше, серьезно расширит возможности ВМФ. Прежде считалось, что таким образом могут действовать только атомные стратегические ракетоносцы.