Жесткий дренаж: как мигранты переживают пандемию в Мумбаи

Индия стала главным эпицентром распространения коронавируса в Азии и бьет всё новые рекорды по числу инфицированных, несмотря на карантин. В самом сложном положении оказались мигранты, прибывшие на заработки в крупные города и оставшиеся без работы и жилья. Часть из них успела сбежать домой за те несколько часов, которые оставались с момента объявления карантина до его начала, другие покинули город после недавнего частичного возобновления железнодорожного сообщения. Как живут те, кто остался в Мумбаи, — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Hindustan Times/Pratik Chorge
Мигранты, которые раньше трудились на строительных площадках Мумбаи, потеряли работу. Единственное место, где теперь можно заработать, — система канализации
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Фото: Getty Images/Hindustan Times/Pratik Chorge
Перед наступлением сезона муссонов необходимо прочистить все ливневые стоки
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Фото: Getty Images/Hindustan Times/Satish Bate
Большинство дренажных каналов забиты мусором, что грозит наводнениями во время выпадения обильных осадков
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Фото: Getty Images/Hindustan Times/Pratik Chorge
Женщинам за такую работу платят 300 рупий в день, это меньше 300 рублей
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Фото: Getty Images/Hindustan Times/Pratik Chorge
За ту же саму работу мужчины получают 400 рупий — чуть больше 350 рублей
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Фото: Getty Images/Hindustan Times/Pratik Chorge
О каких-либо средствах защиты и соблюдении мер безопасности при очистке канализации в разгар пандемии никто не думает
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Фото: Global Look Press/Fnoxx
Условия проживания рабочих также не способствуют сдерживанию эпидемии
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Фото: Getty Images/Uriel Sinai
Время от времени жители трущоб проводят генеральную уборку и стирают белье
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