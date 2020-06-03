Жесткий дренаж: как мигранты переживают пандемию в Мумбаи

Индия стала главным эпицентром распространения коронавируса в Азии и бьет всё новые рекорды по числу инфицированных, несмотря на карантин. В самом сложном положении оказались мигранты, прибывшие на заработки в крупные города и оставшиеся без работы и жилья. Часть из них успела сбежать домой за те несколько часов, которые оставались с момента объявления карантина до его начала, другие покинули город после недавнего частичного возобновления железнодорожного сообщения. Как живут те, кто остался в Мумбаи, — в фотогалерее «Известий»