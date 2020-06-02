В Чувашии предотвращен теракт

В Чувашии был предотвращен теракт, а также найден тайник с самодельной бомбой. Об этом во вторник, 2 июня, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по республике.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.30 УК РФ («Приготовление к преступлению» ― Ред.), п. «в» ч.2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт» ― Ред.) по факту приготовления к совершению террористического акта.», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что в процессе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники СК и управления ФСБ по Чувашии установили местонахождение тайника с самодельными взрывными устройствами, которые и были обезврежены.

Ранее в мае сотрудники ФСБ задержали в Хабаровске 26-летнего сторонника радикальных течений ислама, который призывал в интернете к совершению терактов и оправдывал терроризм.