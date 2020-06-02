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В Орловской области задержали призывавшего к террору иностранца

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Фото: TASS/URA.RU/Владимир Жабрико
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Сотрудники управления ФСБ по Орловской области задержали иностранца, который призывал к совершению террористических актов.

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«Пресечена противоправная деятельность иностранного гражданина, являющегося сторонником запрещенной в России международной террористической организации», — цитирует пресс-службу регионального ведомства издание «Вечерний Орел» во вторник, 2 июня.

По данным ведомства, мужчина пропагандировал радикальную идеологию и размещал призывы к террору в открытом доступе в Сети.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

22 мая в Севастополе задержали местную жительницу за пропаганду террористической деятельности.

Задержанная в соцсети «ВКонтакте» оправдывала подростков, которые готовили теракты в учебных заведениях Крыма. Публикации она размещала под вымышленным именем в феврале–марте текущего года.

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