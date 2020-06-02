В Орловской области задержали призывавшего к террору иностранца

Сотрудники управления ФСБ по Орловской области задержали иностранца, который призывал к совершению террористических актов.

«Пресечена противоправная деятельность иностранного гражданина, являющегося сторонником запрещенной в России международной террористической организации», — цитирует пресс-службу регионального ведомства издание «Вечерний Орел» во вторник, 2 июня.

По данным ведомства, мужчина пропагандировал радикальную идеологию и размещал призывы к террору в открытом доступе в Сети.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

22 мая в Севастополе задержали местную жительницу за пропаганду террористической деятельности.

Задержанная в соцсети «ВКонтакте» оправдывала подростков, которые готовили теракты в учебных заведениях Крыма. Публикации она размещала под вымышленным именем в феврале–марте текущего года.