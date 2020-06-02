Семь человек погибли в результате взрыва в Афганистане

Взрыв бомбы на севере Афганистана унес жизни семи человек, еще шестеро ранены. Об этом во вторник, 2 июня, пишет агентство Xinhua News со ссылкой на представителя местной администрации.

По данным источника, инцидент произошел в провинции Кундуз. У обочины дороги установили взрывное устройство, которое сработало при приближении автомобиля с рабочими.

Подробности происшествия неизвестны, сведений о состоянии пострадавших нет.

14 мая в результате взрыва на востоке Афганистана погибли четверо военнослужащих. Еще десять человек получили ранения. Взрыв произошел около военного объекта в городе Гардез, центре провинции Пактия.