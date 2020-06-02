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Мужчина заплатит за хождение по тоннелю метро более 1 млн рублей

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Щелковский городской суд Московской области обязал молодого человека, гулявшего по тоннелю Московского метрополитена, компенсировать транспортной системе более 1 млн рублей за срыв графика движения и отмену 21 поезда. Решение вынесено 20 мая, инцидент произошел в октябре 2019 года на Сокольнической линии, сообщает ТАСС.

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Как уточняется, нетрезвый молодой человек гулял по путям между станциями метро «Чистые пруды» и «Красные ворота». Из соображений безопасности отменили 21 поезд, а пассажиры ожидали начала движения на платформах.

Пауза в движении поездов длилась более получаса, метрополитен оценил ущерб в 1 009 713,6 рублей и обосновал сумму в суде.

По другим подобным случаям, произошедшим уже в 2020 году, будут поданы иски в ближайшее время.

В конце мая в московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом. Инцидент произошел на Таганско-Краснопресненской линии метро. Подозреваемым оказался ранее судимый 30-летний житель Подмосковья.

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