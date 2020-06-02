Три человека пострадали в ДТП в Самарской области

Один взрослый и двое детей пострадали в результате ДТП в Самарской области. Девочка 2006 года рождения госпитализирована.

Авария произошла на территории Волжского района. По данным ГИБДД, водитель автомобиля LADA XRay совершал левый поворот на дороге Самара–Пугачев–Энгельс–Волгоград и не предоставил преимущество автомобилю Ford. Об этом сообщает НИА «Самара».

Пассажиры иномарки получили травмы. Мужчине 1974 года рождения и мальчику 2016 года рождения назначено амбулаторное лечение. Девочка 2006 года рождения доставлена в больницу.

Ранее сообщалось, что в Москве три человека пострадали в ДТП с несколькими автомобилями такси.