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Мужчина погиб в ДТП с автобусом в Челябинской области

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Легковой автомобиль столкнулся с автобусом «ПАЗ» в Челябинской области. Водитель иномарки скончался в больнице.

Авария произошла в деревне Дербишева в Аргаяшском районе. По данным Госавтоинспекции, 29-летний водитель Volkswagen на закруглении дороги превысил скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате иномарка столкнулась с автобусом, пишет 1obl.ru.

От удара у легкового автомобиля смяло передний бампер, вылетело лобовое стекло и капот.

Оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу. Несмотря на медицинскую помощь, водитель иномарки скончался. Ранее погибший 12 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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