В Ленинградской области произошло массовое ДТП с участием двух лесовозов

В Ленинградской области два лесовоза стали участниками массового ДТП с восемью автомобилями. Об этом 31 мая сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Авария с участием восьми машин произошла 31 мая в Лужском районе Ленинградской области недалеко от населенного пункта Кузнецово на 86-м км автодороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь. В результате пострадали четыре человека, включая двоих детей. Водитель автомобиля Volvo госпитализирован с тяжелыми травмами — он оказался зажат в салоне, пишет телеканал «Звезда». Пострадали также две малолетние девочки и женщина, которые находились в автомобиле Mitsubishi Pajero.

Устанавливаются причины и обстоятельства аварии. По информации ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», в числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.

В районе аварии было ограничено движение, что стало причиной 13-километровой пробки в обоих направлениях, пишет сайт aif.ru.

31 мая сообщалось, что три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с фурой под Саратовом.