Три человека погибли в результате ДТП в Красноярском крае

В Красноярском крае в результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным инспектора по пропаганде ГИБДД по Красноярскому краю Василия Екимова, инцидент произошел в Емельяновском районе в поселке Памяти 13 борцов в ночь на воскресенье, около 0:00.

В результате съезда с дороги автомобиль ВАЗ-2105 врезался в магазин и опрокинулся. В ДТП погибли две девушки и мужчина, еще пять человек пострадали, включая 30-летнего водителя, и были госпитализированы.

Ранее, 30 мая, три человека пострадали в ДТП с большегрузным автомобилем и пассажирским автобусом в Енисейском районе Красноярского края. Два пассажира автобуса и водитель «МАН» были госпитализированы.