В ДТП под Красноярском погибли трое
В пригороде Красноярска в результате ДТП погибли три человека. По информации МВД, машина съехала на обочину, после чего несколько раз перевернулась и врезалась в стену магазина. В салоне отечественной «пятерки» находились 31-летний водитель и семь пассажиров.
В пригороде Красноярска в результате ДТП погибли три человека. По информации МВД, машина съехала на обочину, после чего несколько раз перевернулась и врезалась в стену магазина. В салоне отечественной «пятерки» находились 31-летний водитель и семь пассажиров.