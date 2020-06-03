Назначив дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, Владимир Путин решает две ключевые задачи. Тактически — задает собственную повестку на период восстановления общественно-политической активности, за которой будут вынуждены следовать и его оппоненты. Стратегически — делает важнейший шаг к легитимизации приоритетов развития, важных для формирования обновленного путинского большинства и продолжения перезагрузки элит.

Указом президента 1 июля 2020 года определено датой проведения общероссийского голосования по конституционным поправкам. Однако период голосования начнется с 25 июня — с целью «рассредоточения людей во времени и пространстве», как определила эту задачу глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя меры по обеспечению максимальной безопасности этих процедур. При подготовке к голосованию учтен опыт 11 государств, проводивших выборы на разных этапах пандемии.

Информирование граждан о содержании конституционных изменений во время действия ограничительных мер не прекращалось (например, транслировались тематические ролики по федеральным телеканалам). По данным опроса ВЦИОМа, проведенного 22 и 26 мая, 93% респондентов знали, что в этом году состоится общероссийское голосование. Его организация в период улучшения эпидемиологической ситуации вполне позволяет провести процедуру с использованием традиционных форм голосования, давая возможность обеспечить максимальную легитимность итогов.

При этом перенос даты голосования, например, на осень с большой долей вероятности привел бы к усталости от темы — ведь впервые конституционные изменения были заявлены главой государства еще в послании Федеральному собранию 15 января.

Власти, конечно, осознают риски, связанные с обеспечением явки избирателей в летний период. И всё же эти проблемы решаемы. Предпринимаемые меры позволяют не только преодолеть чисто технические проблемы участия граждан в голосовании (создание мобильных участков на придомовых территориях и в малых населенных пунктах, расширение возможности голосования на дому), но и учитывают ритмы жизни многих семей с детьми (с этим связано, например, проведение голосования до периода сдачи ЕГЭ). Это весьма символично — ведь именно поддержка таких семей становится одним из ключевых элементов как конституционных изменений, так и обновленной социальной политики.

Вообще многие законодательные инициативы, заявленные руководством страны в последнее время, тесно связаны с этими изменениями. Как заметила сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Талия Хабриева, «мы наблюдаем такое уникальное явление, правовой феномен, когда поправки еще не вступили в силу, но они уже определяют содержательное наполнение законодательства, особенно социального».

Социальная тревожность может усиливаться не только и даже не столько в чрезвычайной ситуации, но и в период выхода из кризиса. Владимир Путин предлагает гражданам закрепить дополнительные конституционные гарантии их социальных прав. Это не единственный, но ключевой элемент в пакете поправок. Так, по данным исследования ВЦИОМа, именно основные поправки из «социального» блока (установление размера МРОТа не менее величины прожиточного минимума; гарантии индексации социальных пособий и выплат и обязательной ежегодной индексации пенсий; обеспечение доступности и качества медобслуживания) важными посчитали от 92% до 95% опрошенных россиян. Граждане также отмечают значимость другой группы поправок — о новых требованиях к представителям управленческой элиты (например, запрет для чиновников хранить наличные денежные средства, ценности за пределами России, иметь двойное гражданство и вид на жительство другой страны, важность которого отметило 84% респондентов). Запрос на более жесткий отбор кадров, на обновление административных элит — второй ключевой вопрос восстановительного этапа после крупных кризисов.

Владимир Путин выступает сегодня как драйвер новой политики — политики преодоления экономических последствий пандемии. И предлагает стране обновленный общественный договор, который должен быть заключен на основе закрепления социальных гарантий, жесткого контроля за элитами и ценностей консервативного развития. Это — российский новый курс в условиях новых вызовов. Поддержка предлагаемых президентом конституционных изменений позволит легитимизировать его. И начать работать.

Автор — глава АПЭК, кандидат исторических наук

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