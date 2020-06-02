Власти России допустили отказ от мусоропроводов в жилых домах

Минстрой России рассмотрит возможность отказа от установки мусоропроводов в многоквартирных домах в пользу раздельного сбора отходов. Соответствующий план 2 июня утвердила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод. Мы должны обеспечить системный и комплексный подход к построению отрасли — РОП (расширенная ответственность производителя. — Ред.). Федеральная схема, планы внедрения раздельного сбора, оборот вторичных ресурсов — это всё части единой системы, которая напрямую связана с бизнес-процессами и деятельностью участников всей цепочки обращения с твердыми бытовыми отходами», — сообщили «Известиям» в пресс-службе вице-премьера.

Реализация данной меры подразумевает внесение изменений в строительные нормативы. План также включает в себя ряд предложений, как можно повысить уровень утилизации пищевых отходов в жилых кварталах. Одним из вариантов является установка в домах измельчителей пищевых отходов.

В документ предлагается внести изменения в правовой базе обращения со вторсырьем, которые помогут сделать систему обращения с отходами более прозрачной. В частности, отмечена необходимость внести понятия «твердые коммунальные отходы», «вторичные ресурсы» и определение механизмов их обращения.

Все меры и изменения будут прорабатываться привлечением профильных ведомств, администраций субъектов, представителей профильных ассоциаций и бизнеса.

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами начала действовать в РФ с 1 января 2019 года. Реформа предполагает введение раздельного сбора отходов и выбор регионального оператора, ответственного за сбор и утилизацию ТКО в субъекте.