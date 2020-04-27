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Названы не перешедшие на новую систему обращения с мусором регионы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Хабаровском крае и Еврейской автономной области до сих пор не перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщили «Известиям» в Минприроды. Другие субъекты уложились в отведенные им сроки.

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Однако часть из них добивалась результата в спешке, в итоге у региональных операторов не оказалось времени на подготовку к работе. Кроме того, собираемость тарифов за мусор по некоторым регионам по-прежнему составляет менее 50%.

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами начала действовать в РФ с 1 января 2019 года. Реформа предполагает введение раздельного сбора отходов и выбор регионального оператора, ответственного за сбор и утилизацию ТКО в субъекте.

Ее итогом должно стать сокращение полигонов и увеличение объема переработки отходов во вторсырье. Но реализовать положения новой системы на практике оказалось проблематично.

Согласно статистике ОНФ за первое полугодие 2019 года, ситуация со сборами за вывоз мусора не лучшим образом обстоит во многих регионах Операторы винят в происходящем законодательство и хотят получить доступ к персональным данным граждан, чтобы повысить собираемость платежей.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 28 апреля.

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