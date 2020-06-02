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В Параде в Москве примут участие около 14 тыс. человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Около 14 тыс. человек примут участие в Параде в Москве, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом во вторник, 2 июня, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, среди участников главного парада на Красной площади будут более 800 воспитанников училищ и юнармейцев. Кроме того, Россия пригласила парадные расчеты 19 государств.

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Шойгу подчеркнул, что к участию в торжественном мероприятии допущены в основном военные с иммунитетом к коронавирусу и без признаков заболевания. Он потребовал исключить любые контакты участников парада с другими военнослужащими и гражданскими личностями, которые не привлекаются к тренировкам.

Также глава оборонного ведомства рассказал, что при подготовке парада предусмотрены особые противоэпидемические мероприятия по защите личного состава как при перемещении, так и в пунктах дислокации. В местах размещения развернут круглосуточные медицинские пункты с необходимым оборудованием, также будет проводиться дезинфекция территории и техники.

В целом 24 июня парады пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил России.

«Планируется привлечь 64 тыс. человек, 1 850 единиц техники и 511 летательных аппаратов», — сказал Шойгу.

29 мая президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военных парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. При этом 24 июня объявлено нерабочим днем. Также Путин предложил провести акцию «Бессмертный полк» 26 июля.

Как следует из текста указа, парад Победы пройдет в 10:00 на Красной площади в Москве и других городах России. На него привлекут вооружение и военную технику. В 22.00 по местному времени прогремит артиллерийский салют.

Традиционное проведение торжеств в День Победы 9 Мая было отменено из-за угрозы распространения коронавируса, состоялась только воздушная часть парада.

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