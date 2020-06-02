Искусство возрождения: музеи Европы открываются после пандемии

Онлайн-билеты, вход по сеансам, шесты для соблюдения дистанции и запрет приближаться ближе чем на 2 м даже к членам семьи. Всё это — меры безопасности ведущих европейских музеев, открывшихся после карантина. Столпотворений, впрочем, пока нет даже на хитовых выставках — зрители сидят дома, а галереи подсчитывают убытки. «Известия» изучили, как крупнейшие выставочные залы Старого Света возвращаются к активной жизни.

На выставку с шестом

Музеи Германии открылись в Европе одними из первых. Национальная музейная ассоциация предложила выделить специальные временные интервалы для пенсионеров, увеличила часы работы галерей, чтобы больше людей смогли посетить залы и распорядилась пускать посетителей только в масках. Попавший в первую волну снятия ограничений Бранденбургский государственный музей современного искусства решил подойти к инструкциям чиновников творчески. Посетителям предложили взять в руки шест, чтобы отмерить надлежащее безопасное расстояние и придерживаться этой дистанции во время всего просмотра экспозиции. А напротив каждого экспоната на полу разметили «ореол обитания» экскурсанта.

12 мая официально начали работу Старый музей, Старая национальная галерея, Пергамский музей, Музей прикладного искусства Брехана и новое крыло замка Шарлоттенбург. Экспозицией, вызвавшей наибольший интерес после открытия, стала ретроспектива Рафаэля в Берлинской картинной галерее (Gemäldegalerie). В одном зале разместили пять полотен с изображением Девы Марии кисти великого итальянца из коллекций берлинских музеев и Национальной галереи в Лондоне. Впервые «Мадонна Террануова» (1505) экспонируется вместе с эскизом Рафаэля из Кабинета гравюр.

Музеи_1 «Сикстинская Мадонна» Рафаэля в экспозиции Дрезденской галереи Фото: Global Look Press/Sebastian Kahnert

Во второй этап открытия попали крупнейшие музеи Дрездена. 30 мая приняли посетителей печально знаменитые «Зеленые своды» (Historisches and Neues Grünes Gewölbe). Эта сокровищница попала в криминальную хронику в ноябре прошлого года — грабители вынесли из нее ценностей на миллионы евро. Преступники до сих пор не найдены. А начиная с 12 июня через дорогу от «Зеленых сводов» откроется картинная галерея старых мастеров, в постоянной экспозиции которой хранится «Сикстинская Мадонна» Рафаэля.

Во всех них требуется покупать билет через сайт, носить маску, соблюдать дистанцию 2 м. Онлайн-регистрация нужна еще и для того, чтобы в случае обнаружения зараженного коронавирусом посетителя остальные зрители, кто был в залах в одно с ним время, получили уведомление об инциденте.

Прекрасное — утром

Итальянские музеи начали открываться после того, как правительство выделило им компенсацию в €55 мрлд. Кроме прославленных заведений, у которых была сформирована некая «подушка безопасности», в Италии около 500 государственных музеев, неспособных покрыть понесенные убытки. Впрочем, пандемия тяжело ударила по всем: так, в Уффици сообщили, что их потери составили более €10 млн и это не предел, ведь туристический поток еще долго не возобновится в прежнем объеме.

21 мая галерея распахнула двери для посетителей, но не полностью. Для посещения открыты сокровищница великих князей, Палатинская галерея (самое большое в мире собрание Рафаэля, там же находятся произведения Тициана, Тинторетто, Караваджо и Рубенса), галерея современного искусства и Музей костюма и моды, а также Сады Боболи. А помещения Казначейства великих князей и Музея фарфора, где социальная дистанция невозможна по разным причинам, остаются временно закрытыми до дальнейшего уведомления премьер-министра Италии.

Музеи_4 Посетитель в Галерее Уффици во Флоренции Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

Меры безопасности — стандартные: онлайн-бронирование билетов, дистанцирование (1,8 м), проверка термосканером и обязательное обеззараживание рук.

Первая выставка после пандемии открылась во дворце Питти — «Величие Вселенной в творчестве Джованны Гарцони». Художница известна как иллюстратор-путешественник эпохи барокко. Ее работы из собрания Медичи, на которых изображены экзотические предметы, китайский фарфор, цветы, растения, английские болонки, можно увидеть только утром. Посетителей здесь ждут лишь с 8:30 до 12:30. В 13:30 помещение закрывается.

С Рафаэлем наедине

Тем временем в Риме вновь начала работу выставка «Рафаэль 1520–1483». Открывшаяся в начале марта в Scuderie del Quirinale (Конюшни Квиринала), она обещала побить все рекорды посещаемости. Билеты на сайте музея были раскуплены вплоть до ее закрытия 2 июня 2020 года. Но пандемия изменила сценарий. Проработав всего несколько дней в марте, экспозиция закрылась. Со 2 июня юбилейная ретроспектива доступна для ценителей всё лето.

Музеи_3 Выставка «Рафаэль 1520–1483» в Scuderie del Quirinale (Конюшни Квиринала) в Риме Фото: Eric Vandeville/ABACAPRESS.COM

Впрочем, того ажиотажа, что был в марте, теперь нет. Билеты по €17,5 выкуплены лишь на пару ближайших недель. Это говорит не только о страхе перед посещением общественных мест, но и о том, что основной поток посетителей составляли туристы.

Правила тем не менее строгие. Гостей просят прибыть за пять минут до указанного в билете времени. На входе всем измеряют температуру, и если она выше 37,5 °C — на Рафаэля уже не посмотришь. Не гарантируют доступ на выставку и опоздавшим. Начиная с девяти утра каждые пять минут внутрь запускают по шесть человек в сопровождении сотрудника музея. Посетители должны носить маску и сохранять дистанцию в 2 м даже между членами одной семьи — обозначения на полу помогут определить нужное расстояние. Аудиогиды не выдают. Закрыты и кафетерии в музеях.

Гвардейцы-санитары

Вход по сеансам и в Музеи Ватикана. Посетителям нужно сделать бронь через официальную билетную онлайн-кассу, причем до возобновления обычных продаж бронирование бесплатное (до пандемии был тариф €4). Людей пускают каждые 15 минут. Небольшое опоздание — не помеха: тот, кто забронировал визит на 10:00, сможет войти до 10:15. После этого ваучер аннулируют. Остальные правила стандартны: маски, измерение температуры (если больше 37,5 °C — не пустят), дистанция не меньше метра. Следят за соблюдением мер гвардейцы папы римского. Можно зайти и в кафе, но только по брони на сайте музея, там же надо заранее сделать заказ. С едой придется управиться за 45 минут. А вот попасть в собор Святого Петра по-прежнему невозможно.

Музеи_2 Посетители в очереди в Музеи Ватикана Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane