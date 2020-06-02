Русский язык набирает популярность в Сирии

Последние несколько лет количество желающих изучать русский язык в Сирии растет, в этом году его количество школьников, выбравших русский язык как второй иностранный, достигло 20 тыс. Об этом рассказал старший советник посольства РФ в Сирии Эльдар Курбанов.

По его словам, люди обращаются в посольство уже давно, все военные годы, и просят открыть курсы русского языка. В этом году уже 20 тыс. школьников изучают русский язык, а посольство всячески способствует развитию этого направления и оказывает помощь сирийской стороне в подготовке преподавателей.

Ранее в Дамаске был открыл российский культурный центр, в 2013 году он был законсервирован в связи с началом войны. В центре организованы курсы русского языка, позднее откроются музыкальные классы. Также Курбанов выразил надежду на то, что в будущем полноформатные культурные центры будут открыты и в других городах Сирии. Также он отметил высокий уровень военно-политического сотрудничество двух стран.

В конце апреля сообщалось, что власти сирийского Дейр-эз-Зора, в котором боевики за три года блокады разрушили около 86% зданий, намерены в течение нескольких месяцев восстановить главную школу города, которая была построена в начале прошлого века. Здесь среди прочего будут преподавать русский язык.