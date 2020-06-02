Археологи объяснили происхождение пирамид в Центральной Америке

Ученые из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) выдвинули гипотезу о появлении пирамид на территории Мезоамерики. Краткий отчет об исследовании опубликован на сайте организации.

Специалисты предположили, что жители доиспанской Центральной Америки имитировали горы. При этом они не только подражали природе, как, например, форме вулканов, но и вкладывали в пирамиды сакральный смысл. Археологи отмечают, что по этой причине подобные объекты были центрами древних городов.

Кроме того, исследователи добавили, что пирамидальная форма облегчала задачу по возведению высокого монументального сооружения, что было особенно важно для древних людей.

Мезоамерика — историко-культурный регион, простирающийся примерно от центра Мексики до Гондураса и Никарагуа. Архитектура культур Мезоамерики отличается своей сложностью и богатством стилей. Одной из самых известных пирамид региона является Эль-Кастильо (Кукулькан), находящаяся в древнем городе майя Чичен-Ица (Мексика) и признанная одним из новых семи чудес света.

Ранее британские исследователи выяснили, что воздействие ультрафиолета стало причиной девонского вымирания, которое произошло 359 млн лет назад. Радиация, как отмечают специалисты, оказалась смертельной для большей части живых существ девонского периода, так как озоновый слой был истощен из-за глобального потепления.