Фотограф из Амстердама воссоздал лицо Наполеона

Независимый фотограф из Амстердама смог смоделировать лицо императора Наполеона Бонапарта с псевдофотографической точностью, сообщает Le Figaro.

Бас Утервайк, скрывающийся под псевдонимом Gandbrood, загрузил на сервис Art Breeder несколько портретов Наполеона, а одежду «украл» с картины французского художника Жака-Луи Давида 1812 года.

I created this face of #Napoleon Bonaparte with based on several paintings I input in #artbreeder (I have stolen the clothing directly from Jacques-Louis David's 1812 painting.) Unfortunately, there are no gan's yet that generate clothing!#stylegan2 #history pic.twitter.com/hodsUjPDp5 — Ganbrood (Bas Uterwijk) (@ganbrood) May 21, 2020

Отмечается, что Наполеон является не единственным революционным деятелем, внешность которого не дает покоя потомкам. Так, в 2013 году команда специалистов в области восстановления лица сделала 3D-модель Робеспьера, используя посмертную маску и спецэффекты, которые применяются в индустрии кино.

Sur cette photo on voit bien que Robespierre est capable de manger un enfant contrairement au beau Napoléon pic.twitter.com/uilBHTjwlz — Nijato (@nijato_) May 25, 2020

В апреле ученые в ходе масштабного исследования раскрыли несколько секретов картины «Девушка с жемчужной сережкой» (1665 год) нидерландского художника Яна Вермеера.

Специалисты обнаружили у изображенной девушки прорисованные ресницы. Кроме того, сзади нее оказались складки зеленой ткани, а не просто темный фон. Всё это позволило ученым предположить, что на картине изображен реальный человек.