Фотограф из Амстердама воссоздал лицо Наполеона

Независимый фотограф из Амстердама смог смоделировать лицо императора Наполеона Бонапарта с псевдофотографической точностью, сообщает Le Figaro.

Бас Утервайк, скрывающийся под псевдонимом Gandbrood, загрузил на сервис Art Breeder несколько портретов Наполеона, а одежду «украл» с картины французского художника Жака-Луи Давида 1812 года.

I created this face of #Napoleon Bonaparte with based on several paintings I input in #artbreeder (I have stolen the clothing directly from Jacques-Louis David's 1812 painting.) Unfortunately, there are no gan's yet that generate clothing!#stylegan2 #history pic.twitter.com/hodsUjPDp5