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Фотограф из Амстердама воссоздал лицо Наполеона

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Фото: twitter.com/ganbrood
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Независимый фотограф из Амстердама смог смоделировать лицо императора Наполеона Бонапарта с псевдофотографической точностью, сообщает Le Figaro.

Бас Утервайк, скрывающийся под псевдонимом Gandbrood, загрузил на сервис Art Breeder несколько портретов Наполеона, а одежду «украл» с картины французского художника Жака-Луи Давида 1812 года.

Отмечается, что Наполеон является не единственным революционным деятелем, внешность которого не дает покоя потомкам. Так, в 2013 году команда специалистов в области восстановления лица сделала 3D-модель Робеспьера, используя посмертную маску и спецэффекты, которые применяются в индустрии кино.

В апреле ученые в ходе масштабного исследования раскрыли несколько секретов картины «Девушка с жемчужной сережкой» (1665 год) нидерландского художника Яна Вермеера.

Специалисты обнаружили у изображенной девушки прорисованные ресницы. Кроме того, сзади нее оказались складки зеленой ткани, а не просто темный фон. Всё это позволило ученым предположить, что на картине изображен реальный человек.

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