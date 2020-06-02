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Временный запрет на импорт топлива вступил в силу в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Временный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, газойля и судового топлива вступил в силу со 2 июня. Решение о введении запрета было принято правительством 25 мая.

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Отмечается, что данные ограничения наложены до 1 октября. Однако при необходимости до 15 июня профильные ведомства могут принять решение об изменении срока действия запрета.

Данные ограничения не коснутся транзитных поставок топлива, а также топлива, содержащегося в технологических емкостях и используемого в целях эксплуатации в пути следования. Запрет также не распространяется на ввезенное топливо до вступления в силу ограничений и перемещаемое гражданами для личного пользования.

7 апреля СМИ сообщили о планах правительства временно запретить импорт нефтепродуктов из-за рубежа для предотвращения ввоза в страну дешевого бензина.

По словам экспертов, европейские НПЗ могут начать поставлять более дешевую продукцию в Россию, так как не в состоянии сбыть ее на рынке ЕС из-за резкого падения спроса на фоне коронавируса.

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