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Мост через реку Великую в Пскове начнут возводить в 2021 году

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Полномасштабные работы по строительству нового моста через реку Великую в Пскове в рамках проекта организации объездной дороги «Северный обход» начнутся в следующем году. Об этом сообщил комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, отвечая на вопрос в Instagram губернатора региона Михаила Ведерникова.

«На какой стадии строительство моста в рамках объездной дороги?» — поинтересовался подписчик. «В данный момент проект строительства моста находится на повторной экспертизе. На 2021 год намечено начало полномасштабных работ», — прокомментировал комитет, передает Псковское агентство информации.

Северный обход Пскова призван разгрузить городские улицы от большегрузных автомобилей, которые проезжают транзитом от границы с Эстонией. В будущем он примкнет к Южному обходу, который соединит трассу Р-23 Санкт-Петербург–Невель с автодорогой А-212 Псков – граница с Эстонией.

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