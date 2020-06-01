Светодиодные лампы установят на федеральных трассах в Астраханской области

В Астраханской области в 2020 году Упрдор «Каспий» установит светодиодные лампы на федеральных трассах, проходящих по региону. Современная система освещения появится на 20 км дорог.

Около 300 светодиодных фонарей появятся около села Волжское в Наримановском районе. Аналогичные светильники установят у поселка Красные Баррикады и села Алгаза в Икрянинском районе, пишет «Астрахань-24».

По итогам работ станет светлей вблизи населенных пунктов Наримановской, Тинаки, Старокучергановка, Новокучергановка, Бахтемир и Анатолия Зверева.

Ввести объекты в эксплуатацию должны в 2021 году. Общая часть дорог с современной световой системой после установки составит 100 км.

В мае сообщалось, что в 2023 году планируется завершить реконструкцию трассы М-1 «Беларусь» до трассы А-108 «Московское большое кольцо».