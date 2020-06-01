Велодорожки обустроят в одном из районов Ульяновска

В Заволжском районе Ульяновска в этом году отремонтируют тротуары для велопешеходного движения. Велосипедную инфраструктуру в городе обновляют в рамках реализации программы «Развитие транспортной системы Ульяновской области».

Как сообщает городская администрация, в порядок приведут дорожки по проспекту Генерала Тюленева (от Созидателей до Антонова), проспекту Созидателей (от Туполева до Ульяновского), проспекту Авиастроителей (от Туполева до Ульяновского), проспекту Туполева и проспекту Ульяновскому, пишет 1ul.ru.

На данных отрезках обновят покрытие, заменят бордюрный камень, нанесут разметку и установят необходимые знаки.

По словам главы районной администрации Владислава Игонина, работы стартовали с проспекта Туполева. Сейчас рабочие демонтируют старый и устанавливают новый поребрик, а также подготавливают основание под укладку нового асфальта.

Власти надеются, что развитие велосипедной инфраструктуры повысит популярность этого вида передвижения среди местных жителей и сделает поездки более комфортными и безопасными.