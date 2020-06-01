Разрешение на строительство новой улицы выдали в Калининграде

Власти Калининграда выдали разрешение на строительство улицы Суздальской. Протяженность магистрали составит 1,2 км.

Разрешение на первый этап строительства улицы выдало областное агентство по архитектуре. Муниципальное учреждение «Городское дорожное строительство и ремонт» выступает заказчиком работ. Обустройством магистрали займется компания ДСП.

На первом этапе Суздальскую улицу соединят со Стрелецкой. Проезжая часть будет рассчитана на две полосы, также появятся тротуары и велодорожки по обеим сторонам. На эти цели будет направлено 113,5 млн рублей, сообщает «Калининград.Ru».

На втором этапе Суздальская будет соединена с улицей Гагарина. Срок этих работ не уточняется.