Пятый сезон проекта «Лето в парках» стартовал в Туле

В Туле с 1 июня стартовал пятый сезон проекта «Лето в парках». В 2020 году он организован в онлайн-формате под девизом «Формула здорового отдыха», сообщает пресс-служба Тульских парков.

Мероприятия пройдут по направлениям «Спорт», «Развлечения» и «Детство». Планируется организовать детские зарядки, тренировки по карате киокусинкай, школы начинающего путешественника, необычные экологические уроки и другое, пишет газета «Тульские известия».

В онлайн-режим перевели занятия йогой, зумбой, скандинавской ходьбой, а также мастер-классы по правополушарному рисованию, экскурсии по Центральному парку и многое другое.

Активной онлайн-площадкой также станет парк «Патриот». Для подписчиков групп в соцсетях будут доступны видеоуроки и мастер-классы.