Прямой эфир

Пятый сезон проекта «Лето в парках» стартовал в Туле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Туле с 1 июня стартовал пятый сезон проекта «Лето в парках». В 2020 году он организован в онлайн-формате под девизом «Формула здорового отдыха», сообщает пресс-служба Тульских парков.

Мероприятия пройдут по направлениям «Спорт», «Развлечения» и «Детство». Планируется организовать детские зарядки, тренировки по карате киокусинкай, школы начинающего путешественника, необычные экологические уроки и другое, пишет газета «Тульские известия».

В онлайн-режим перевели занятия йогой, зумбой, скандинавской ходьбой, а также мастер-классы по правополушарному рисованию, экскурсии по Центральному парку и многое другое.

Активной онлайн-площадкой также станет парк «Патриот». Для подписчиков групп в соцсетях будут доступны видеоуроки и мастер-классы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Благоустройство площади Победы в Туле завершили на 70%
Две сотни деревьев высадили в Баташевском саду в Туле

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020