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Благоустройство Площади Победы в Туле завершили на 70%

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В Туле продолжается благоустройство площади Победы. Работы завершены на 70%. Их проинспектировал глава городской администрации Дмитрий Миляев.

Как сообщает сайт администрации Тулы, работы стартовали в 2019 году. Подрядчик сделал бетонное основание, отремонтировал постаменты артиллерийских орудий, гранитных тумб и уложил плитку. В марте этого года был заключен контракт с новым подрядчиком на укладку гранитных плит на площади.

Первый замглавы горадминистрации Владислав Галкин, работы идут согласно графику. На данный момент они выполнены на 70%, пишет газету «Тульские известия».

Завершить благоустройство площади планируется ко Дню Победы.

22 апреля сообщалось, что в Туле в Баташевском саду прошла Всероссийская акция «Сад памяти». В честь погибших в годы Великой Отечественной войны участники высадили 200 молодых деревьев.

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