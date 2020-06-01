Подлодки «Ясень» смогут наносить удары «Цирконами» из-подо льда

На Северном флоте прошли учения, в ходе которых атомная подводная лодка (АПЛ) «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» провела учебные пуски гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», находясь подо льдом. Раньше считалось, что так могут действовать только атомные стратегические ракетоносцы. Специалисты отмечают, что такое использование многоцелевых субмарин, способных уничтожать важные объекты противника на суше, существенно расширит возможности Военно-морского флота России.

«Во время боевых действий лед не должен стать помехой. На борт поступает команда начать атаку, и подводники обязаны в максимально короткие сроки ее исполнить. Современные лодки могут применять ракеты из надводного и подводного положений», — объяснил «Известиям» контр-адмирал, экс-командир атомной подлодки, Герой России Всеволод Хмыров.

Сейчас в составе Северного флота числится одна многоцелевая АПЛ «Северодвинск» — головной корабль проекта 885 «Ясень». Основой ударной функции атомных подлодок являются именно крылатые ракеты.

Гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» способны разогнаться до 8–9 Махов и поразить цели на дальности не менее 500 км. Эти ракеты пробьют любую противовоздушную оборону — скорость в 2,5 Маха является предельной для современных средств противовоздушной обороны.

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