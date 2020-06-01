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Глава ВОЗ сообщил о новой вспышке Эболы в Конго

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Фото: ТАСС/EPA/HUGH KINSELLA CUNNINGHAM
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На западе Демократической Республики Конго началась новая вспышка геморрагической лихорадки Эбола. Об этом в понедельник, 1 июня, рассказал глава Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус .

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«Новая вспышка Эболы зафиксирована на западе ДРК в районе города Мбандака, экваториальной провинции. Минздрав ДРК выявило шесть случаев заболевания, в том числе четыре человека погибли», — написал он в своем Twitter.

По его словам, сотрудники ВОЗ уже находятся на месте для оказания помощи в борьбе с новой вспышкой болезни.

«Страна уже находится на финальном этапе борьбы с Эболой в восточной части, а также с COVID-19 и с крупнейшей в мире вспышкой кори», — отметил гендиректор ВОЗ.

Гебрейесус подчеркнул, что новая вспышка Эболы напомнила миру о том, что коронавирусная инфекция является не единственным вызовом, с которым сталкиваются люди. Он добавил, что организация продолжает выявлять многие угрозы здоровью человека и реагировать на них.

12 апреля в ДРК в результате заражения вирусом Эбола умерла 11-месячная девочка. Ребенок находился на лечении в больнице города Бени, расположенного на востоке республики.

Эпидемия болезни, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ), началась в Демократической Республике Конго летом 2018 года. На данный момент от вируса существует две вакцины.

В начале февраля президент России Владимир Путин заявил, что российские специалисты показали свою готовность к борьбе с лихорадкой Эбола — именно они создали препарат, который оказался самым эффективным в мире.

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