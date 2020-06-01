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Маленький мальчик поприветствовал Путина по видеосвязи

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Маленький мальчик поприветствовал президента России Владимира Путина во время видеоконференции с семьями, удостоенными орденов «Родительская слава».

В Международный день защиты детей российский лидер связался с многодетной семьей из Ростовской области, которая воспитывает 11 детей. Глава семейства Колмаковых поприветствовал Путина, однако тут же вслед за ним к президенту обратился его сын.

«Добрый день!» — сказал мальчик и помахал ему рукой.

Глава государства, улыбаясь, также поздоровался с ребенком. После этого мальчик еще несколько раз повторил слова «добрый день» и «привет»

Многодетные родители поблагодарили Путина за меры по поддержке семей. В свою очередь президент пообещал еще раз связаться с Колмаковыми через омбудсмена Анну Кузнецову.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что инициатором решения о выплате 10 тыс. рублей на каждого ребенка от трех до 10 лет был сам глава государства.

Выплата стала помощью не только нуждающимся, но и «тем, кто, скажем так, помогает демографии, и тем, кто остался без работы».

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