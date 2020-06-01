Жена Овечкина опубликовала фото из роддома

Жена российского игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина фотомодель Настасья Шубская на своей странице в Instagram опубликовала снимки, сделанные сразу после родов.

Звездная пара стала родителями во второй раз на прошлой неделе — 27 мая. Новорожденного назвали Ильей.

Фотографии из роддома впечатлили подписчиков модели, поскольку на них Шубская выглядит свежей и отдохнувшей. При этом на фотографиях отсутствуют фильтры и фотошоп. Многие подписчики в комментариях удивились, как ей удается быть такой красавицей. Другие же сравнили кадр с картиной «Мадонна с младенцем», пишет «Федеральное агентство новостей».

Как пишет сайт kp.ru, Александр Овечкин тоже выложил на своей странице снимки встречи старшего брата с младшим. Хоккеист поблагодарил любимую за рождение еще одного наследника. Первого ребенка Шубская родила в августе 2018 года. Мальчика назвали Сергеем.

28 мая сообщалось, что клуб национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» поздравил своего капитана Александра Овечкина с рождением сына.