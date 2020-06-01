Прямой эфир

Жена Овечкина опубликовала фото из роддома

0
Фото: Instagram.com/nastyashubskaya
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жена российского игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина фотомодель Настасья Шубская на своей странице в Instagram опубликовала снимки, сделанные сразу после родов.

Звездная пара стала родителями во второй раз на прошлой неделе — 27 мая. Новорожденного назвали Ильей.

Фотографии из роддома впечатлили подписчиков модели, поскольку на них Шубская выглядит свежей и отдохнувшей. При этом на фотографиях отсутствуют фильтры и фотошоп. Многие подписчики в комментариях удивились, как ей удается быть такой красавицей. Другие же сравнили кадр с картиной «Мадонна с младенцем», пишет «Федеральное агентство новостей».

Как пишет сайт kp.ru, Александр Овечкин тоже выложил на своей странице снимки встречи старшего брата с младшим. Хоккеист поблагодарил любимую за рождение еще одного наследника. Первого ребенка Шубская родила в августе 2018 года. Мальчика назвали Сергеем.

28 мая сообщалось, что клуб национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» поздравил своего капитана Александра Овечкина с рождением сына.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Овечкин допустил возобновление сезона НХЛ летом
Фёдоров опередил Овечкина в рейтинге лучших российских легионеров НХЛ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020