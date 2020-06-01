В Киеве мужчина угрожал взорвать мост Метро

В Киеве мужчина угрожает взорвать мост Метро. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает dtp.kiev.ua.

РЕН ТВ опубликовал фотографию неизвестного, который стоит посреди моста с пакетом в руке, в руках у него кнопка, от которой к пакету тянется провод.

Введен план «Гром», проезд по мосту закрыт. По последним данным, злоумышленник был задержан.

Красная линия работает от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная» и от станции «Лесная» до станции «Дарница», передает «Федеральное агентство новостей». Проводится проверка.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина требовал срочную встречу с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, сообщает телеканал «360».

20 мая в полицию Киева поступила информация о минировании площади Независимости, пишет REGNUM.

18 сентября 2019 года неизвестный, угрожавщий взорвать столичный мост Метро через реку Днепр в Киеве, открыл стрельбу. Украинский спецназ задержал злоумышленника.